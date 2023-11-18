MASTERCHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? 18 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? 18 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 18 Kasım Cumartesi günü yayımlanan Masterchef All Star yeni bölüm detayları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2023- 02:01