Sandık Kokusu konusu ne? Show TV Sandık Kokusu oyuncuları kim, ne zaman başlayacak?

Sandık Kokusu, Show TV ekranlarının yeni dizisi olarak yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinççi, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizi, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar konusuyla da diziseverlerin ilgisini çekti. Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu Sandık Kokusu hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Sandık Kokusu konusu ne? Show TV Sandık Kokusu oyuncuları kim, ne zaman başlayacak?' sorularının cevabını sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI (RESİMLİ) | Show TV, yeni dizisi Sandık Kokusu'nun tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. O3 Medya imzalı Sandık Kokusu'nun senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Sandık Kokusu oyuncuları ve karakterler...

SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

Üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini anlatan Sandık Kokusu, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Özge Özpirinçci

Demet Akbağ

Metin Akdülger

Necip Memilli

Kayhan Açıkgöz

Levent Can

Seda Türkmen

Mina Akdin

İnci Şen

Nalan Yavuz

Ergun Kuyucu

Şahin Sancak