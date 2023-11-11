MASTERCHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU? 11 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 11 Kasım Cumartesi günü yayımlanan Masterchef All Star yeni bölüm detayları...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2023- 00:40
MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 11 Kasım Cumartesi akşamı yayımlanan bölümde belli oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 11 Kasım Cumartesi günü eleme oyunu oynandı. Oynanan oyunun ardından haftanın son eleme adayı TANYA oldu.