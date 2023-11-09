ALDATMAK 45. BÖLÜM FRAGMAN

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi 45. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Vahide Perçin ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 45. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Aldatmak 45. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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Aldatmak 45. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 45. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 45. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 45. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güzide kendisine karşı gelişen ittifakın planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek hayatının en zor anlarını yaşar. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır.

Behram'ın tetikçisinin görüntülerine ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma beklemektedir. Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sınanmak üzere olduğundan haberi yoktur.

Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının farkındadır. Tarık işlediği cinayeti beklenmedik bir isme anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kalır. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi bir hamle ise onu istediği sonuca tahmininden de hızlı götürecektir.

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Aldatmak 45. bölüm fragmanı izle