ALTIN KAFES KONUSU NE? atv Altın Kafes oyuncuları kim, ne zaman başlayacak?

Altın Kafes, atv ekranlarının yeni dizisi olarak yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül'ün yer aldığı dizi, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar konusuyla da diziseverlerin ilgisini çekti. Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu Altın Kafes hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Altın Kafes konusu ne? Atv Altın Kafes oyuncuları kim, ne zaman başlayacak?' sorularının cevabını sizler için derledik.

ALTIN KAFES | atv, yeni dizisi Altın Kafes'in ilkl fragmanını diziseverlerle buluşturdu. ARC FİLM imzalı Altın Kafes'in senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor. . Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül'ün başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte dAltın Kafes oyuncuları ve karakterler...

ALTIN KAFES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Altın Kafes dizisin yayın tarihi henüz açıklanmadı. İlk fragmanı yayımlanan dizinin yayın tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

ALTIN KAFES KONUSU NEDİR?

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın kapılarını aralayacak.

ALTIN KAFES OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Aytaç Şaşmaz - Onur ☝

Şifanur Gül - Zeynep ☝

Ebru Cündübeyoğlu - Nalan ☝

Hayal Köseoğlu - Ahu ☝

Hilmi Cem İntepe - Cihan ☝

Murat Kılıç - Ayhan ☝

Kaan Turgut - Kenan ☝

Sümeyra Koç - Alara ☝

Eda Nur Gülbudak - Berna ☝

Buse Orcan - Şeniz ☝

Gurur Çiçekoğlu - Hikmet ☝

Cansu Mumcu - Şule ☝

Ali Kayra Kul - Kaan ☝

Sacide Taşaner - Zümrüt ☝