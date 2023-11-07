Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 62. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 62. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 62. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 62. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Adaletin peşinde olan Kartal, Türkan'ı esaretine mahkum etmeye devam mı edecek? Korman Ailesi Somer'in özgürlüğüne kavuşması ve Defne'nin velayetini almasıyla birlikte hayatlarını yola sokmaya çalışsalar da Korman Zeytincilik olarak güçlerini kaybetmeye başlarlar.

Türkan ise; kızının velayetiyle sarsılmış ve bu davanın peşine düşerken öfkesine yenilerek her şeyini kaybetmekle yüz yüze gelmiştir. Türkan kızının mı? aşkının mı? yoksa özgürlüğünün mü peşine düşecektir?

Mustafa cephesinde; iflasını duyurmasının ardından hayatının fırsatı niteliğinde bir teklif alır. Bu esnada Derya için işler pek de yolunda gitmeyebilir. Dönüş hastalığıyla mücadele verirken, kendini yine bir hayal kırıklığı içerisinde bulur.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 62. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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