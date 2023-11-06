Alparslan Büyük Selçuklu 61. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 61. bölümüyle 6 Kasım Pazartesi günü seyircisi ile buluştu. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, yeni bölümü heyecanla beklerken arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 61. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşandı? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 61. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 61. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde final bölümüyle heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 6 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelen final bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 61. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Alparslan, Selçuklu'nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza'nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti. Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi? Seferiye, Alparslan'ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan'ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu'nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak.

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Alparslan, Seferiye'nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak. Alparslan, Seferiye'yi ikna edebilecek mi? Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani'ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan'ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan'ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan'ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk'ün olacak.

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