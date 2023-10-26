2018 yapımı macera filmi 'Ölümcül Makineler' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını Ölümcül Makineler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Ölümcül Makineler filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Ölümcül Makineler filmine dair detaylar...

Hera Hilmar, Robert Sheehan'ın başrollerinde yer aldığı ve Christian Rivers'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Ölümcül Makineler filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Ölümcül Makineler filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ölümcül Makineler filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Ölümcül Makineler filmi tüm detayları...

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyayı yok olma noktasına getirmiş büyük savaşların ardından yeryüzünde yeni bir yaşam şekli gelişmiştir. Hareketli büyük şehirler, kendilerinden küçük şehirleri yutarak onların kaynaklarını yağmalamaktadır. Londra'nın fakir kesimlerinden gelen Tom Natsworthy ile kaçak Hester Shaw'ın karşılaşması, genç adamın hayatı için mücadele edeceği zamanların başladığı anlamına gelecektir.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER OYUNCULARI KİM?