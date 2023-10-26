atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, sezon arasının ardından 26 Ekim Perşembe günü 42. bölümüyle ekranlara geldi. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünü merak eden seyirciler, 42. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 42. bölüm full HD...

ALDATMAK 42. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 42. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 42. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 42. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 42. BÖLÜM KONUSU

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir. Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

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ALDATMAK 42. BÖLÜM İZLE

Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır. Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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