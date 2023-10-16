Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisi 28. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay'ın yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 28. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Ömer 28. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Star TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Ömer son olarak 28. bölüm ile ekranlara gelecek. Ömer 28. bölüm merakla bekleniyor. Gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Ömer 28. bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yönelmişti.

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ÖMER 27. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Vicdan'ın onu öpmesiyle başına büyük bir bela almanın kıyısına gelen Ömer, Gamze ile aralarını daha da açabilecek tehlikeli bir sürecin eşiğindedir. Ancak Reşat'ın sağduyusu, Ömer'e kırgın ve öfkeli hisseden Gamze'nin yaşananları başka bir açıdan değerlendirmesine ve çabalamaya devam etme kararı almasına yardımcı olur.

Hakan'ın ona yaşattığı türlü acılara göğüs geren Nisa, bardağı taşıran son damla olduğunu hissettiği üzücü bir olay yaşar. Büyük kararların arifesinde olan Nisa, babasından gördüğü destek sayesinde daha da yüreklenir.

Çalıştığı banka şubesine müdür olan Gamze, daha bu haberin sevincini yaşayamadan, annesinin yarattığı problemlerle yüzleşmek zorunda kalır. Vicdan'ı hayatlarından kesin olarak çıkarmak isteyen Ömer ise farkında olmadan yeni bir krizin fitilini ateşlediğinin farkında değildir.

ÖMER 28. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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