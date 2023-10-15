Babamın Penguenleri filminin konusu gündemde yerini aldı. Babamın Penguenleri ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Mark Waters'in oturduğu Babamın Penguenleri filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Babamın Penguenleri, ekranlardaki yerini almasıyla seyircilerden tam puan aldı. Başrolde Jim Carrey'nin rol aldığı ve başarılı komedyenin en sevilen filmleri arasında gösterilen Babamın Penguenleri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babamın Penguenleri filminin konusu ne? Babamın Penguenleri oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş insanı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Rutinden eğlenceliye doğru bu keskin geçiş, ilginç olaylara yol açacaktır.

Tom Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp yenileme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.

Kendisini kötü hisseden Popper, penguenlerle daha fazla yapamayacağını anlar ve onları hayvanat bahçesine verir. Lokantayla ilgilenmek için yeniden odaklanır. Eski karısı ve çocukları Popper'ın bu kararından memnun değillerdir elbet.

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?