Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | BBCS 39. bölüm izle - (Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezonda 39. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Sabancı'nın yer aldığı sevilen dizinin bu hafta yayınlanan son bölümüyle ilgili arama motorlarında 'Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm izle, atv Canlı izle, BBCS 39. bölüm izle ve Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça full izle konuları araştırılıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 3 Ekim Salı günü yayınlanan son bölüm...

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 3 Ekim Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 39. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 39. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 39. BÖLÜM KONUSU

Cezayir'i kaçıran Erman onu öldürmek değil, ondan bilgi almak peşindedir. Öğrenmek istediği şey, Cezayir ve Atakan'ın USB içerisinde ne olduğunu bilip bilmedikleridir. Cezayir'in hiçbir şekilde konuşmadığını görünce Atakan'a gözünün önünde işkence ederek konuşturmayı planlar. Fakat Atakan'ın nerede saklandığını bilmemektedir. Tazıyev ve adamları Atakan'ı bulmak için uğraşırken Cezayir'in Erman'ın elinde olduğunu öğrenen Atakan onu bırakması karşılığında Erman'a gidip teslim olur. Öte yandan Leyla bütün bu süreçte Berfin'in Cezayir'in yanında olup kendisinin ise uzakta kalmasını kabullenememektedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 39. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)