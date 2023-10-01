Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 65. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Ilgaz ve Ceylin'in heyecan dolu maceralarını merak edenler Yargı'nın son bölümü için arama motorlarında araştırma yapıyor. Yargı 65. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularına karşılık Yargı dizisinin 65. ve son bölümünü haberimizde derledik...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 1 Ekim Pazar günü yeni ve 65. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 65. yeni bölümü...

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YARGI 65. BÖLÜM KONUSU

Ceylin, doğumdan sonra kızı Mercan'ın üzerine titrerken Ilgaz gözünden sakınır bir haldedir. Bu sırada istenmeyen bir durum gelişir. Mercan ortalıklarda yoktur. Öldü mü, kayıp mı belirsizliğini koruyan bu olay ikisinin dünyasında büyük bir yara açar. Bu sırada Nil, Ilgaz ısrarını koruyor. Onun bu ısrarı Ilgaz'ı itse de, Ceylin'in kıskanmasında büyük bir rol oynuyor.

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