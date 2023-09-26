Bıçak Sırtında filminin konusu gündemde yerini aldı. Bıçak Sırtında ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor.Yönetmen koltuğunuda Herman Yau'nun oturduğu Bıçak Sırtında filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Bıçak Sırtında filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Herman Yau'nun üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Bıçak Sırtında filminin konusu ne? Bıçak Sırtında oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BIÇAK SIRTINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong'un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung'un elindedir.

BIÇAK SIRTINDA OYUNCULARI KİM?

Andy Lau,

Jiang Wu,

Philip Keung,

Ron Ng,

BabyJohn Choi

BIÇAK SIRTINDA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hong Kong'da çekilen aksiyon suç filmi Bıçak Sırtında 2017 yapımıdır.