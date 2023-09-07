Başrollerini Hazal Subaşı ve Salih Bademci'nin paylaştığı yeni sezon dizisi Dilek Taşı, fragmanıyla 7'den 70'e herkesi büyüledi. Deneyimli oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitleyecek olan Dilek Taşı'nın ilk bölümünü izlemek isteyenler, araştırmalarını hızlandırdı. 'Dilek Taşı izle Kanal D | Dilek Taşı 1. bölüm full izle - Dilek Taşı ilk bölüm HD izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak ilk bölümüyle ekrana geliyor. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecnala beklenen 1. bölümü, 7 Eylül Perşembe günü seyircilerle buluşacak. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 1. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı ilk bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 1. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM KONUSU

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır.

Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur.

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

Salih Bademci

Hazal Subaşı

Ozan Dolunay

Perihan Savaş

Özge Özberk

Teoman Kumbaracıbaşı

Elif Doğan

Çiçek Dilligil

Afra Karagöz

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın