Malefiz 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Joachim Ronning'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Malefiz 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MALEFİZ: 2 KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Malefiz: Kötülüğün Gücü, Malefiz ve Aurora arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanıyor. Yıllar Maleficent ve Aurora'ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürmektedir. Aurora'nın Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı'nda kutlanır. Beklenmedik bir karşılaşma ise yeni ittifakları da beraberinde getirir. Büyük Savaş içerisinde Maleficent ve Aurora ise ayrı düşer. Sadakatlerini test eden bu durum, ikisinin gerçek bir aile olup olmadıklarını sorgulamalarına neden olur.

MALEFİZ 2 OYUNCULARI KİM?

Angelina Jolie

Elle Fanning

Michelle Pfeiffer

Ed Skrein

Harris Dickinson

Sam Riley

Chiwetel Ejiofor

Lesley Manville

Jenn Murray

Juno Temple

Imelda Staunton

Robert Lindsay

MALEFİZ 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan kara fantastik macera filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü, 2019 yılında çekilmiştir.