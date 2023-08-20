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20 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

Masterchef yarışması izleyiciler tarafından merakla izleniyor. Bu haftanın eleme adayları Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize, Rıfat ve Ayaz oldu. Bu akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde bir kişi Masterchef All Star'a veda etti. Bu gece Masterchef'e veda eden isim Rıfat oldu.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Bu hafta elenen yarışmacı Rıfat oldu.