TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Hayatımın Neşesi dizisinde heyecan dorukta. Hayatımın Neşesi yeni bölümüyle 18 Ağustos Cuma günü ekranlara geliyor. Hayatımın Neşesi 7. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Hayatımın Neşesi son bölüm bilgileri.

Hayatımın Neşesi 7. BÖLÜM İZLE

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HAYATIMIN NEŞESİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Neşe ve Mustafa, çocuklarını ekran bağımlılığından korumak adına Türkan'ın da desteğiyle aile için bir yarışma başlatacak. Ancak Türkan'ın bu yarışmadan beklentisi biraz farklı ve aile henüz bunu bilmeyecek. Tüm ailenin bir gün boyunca teknolojiden uzak yaşaması gereken bu yarışma, komik ve beklenmedik olayların yaşanmasına neden olacak.

Serdar ve Aylin'in arasındaki gerginlik devam ederken, Rüçhan ve Saliha'nın arasındaki tartışma da izleyenlere hem kahkaha hem de duygu dolu anlar yaşatacak. Rüçhan ve Sema'nın Mustafa'nın sırlarını öğrenme çabası, bölüme ayrı bir heyecan katacak.

Hayatımın Neşesi 7. BÖLÜM İZLE

Hayatımın Neşesi TÜM BÖLÜMLER İZLE

Neşe ile Mustafa'nın aynı gün aynı yerde olma durumu, Neşe'yi endişelendiren bir diğer konu olacak. Neşe'nin bu durumdan nasıl kurtulacağını, aile içi yarışmanın nasıl sonuçlanacağını ve teknolojiyle aralarının nasıl olacağını ise izleyip göreceğiz.

Hayatımın Neşesi 7. BÖLÜM İZLE

Hayatımın Neşesi TÜM BÖLÜMLER İZLE