TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıdı. 6. bölümüyle 27 Temmuz Perşembe günü seyircilerin karşısına çıkacak. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 6. bölümü konusu....

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 6. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak. 27 Temmuz Perşembe günü TRT'de yayınlanacak 6. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 6. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 6. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 6. BÖLÜM KONUSU NE?

Alize'nin de Serkan'ın da hayal kırıklığı büyüktür. İkisi de gururlarına yenilmiş, yanlış hamleler yapmışlardır. Birbirlerine olan öfkeleri büyüdükçe bu ayrılık, kendilerine bile itiraf edemedikleri duygularını daha da mı güçlendirecek, yoksa gururlarına mı yenileceklerdir? Serap, Esma ve Bahar ise çok mutludur, çünkü planları tıkır tıkır işlemiştir. Ama hesaba katmadıkları hamle, Kezban ve Hayri'den gelecek; iki aile, hayli olaylı bir gece yaşayacaktır. Alize dönmeme kararında ısrarlı olsa da babasının sürpriziyle kararından vazgeçecek midir? Bahattin yine çenesini tutamamış Tuğçe'ye, Alize ile Serkan'ın evli olduğunu söyleyecektir. Kankasının ondan böyle büyük bir olayı saklamasını kendine yediremeyen Tuğçe, herkes için sürpriz olacak bir olayla bu sırrı patlatma kararı alacaktır. Bakalım çiftimizin evlilik sırrı ortaya çıkıp, Alize'nin en çok korktuğu şey başına mı gelecek, yoksa Alizenin yaptığı hamle ile Tuğçe'nin planları alt üst mü olacak?

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