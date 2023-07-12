Öykü Gürman, TRT 1'in yeni şarkı yarışması olan Sen Türkülerini Söyle'de jüri koltuğunda yer almasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sevilen şarkıcı Gürman hakkında arama motorlarında araştırılan 'Öykü Gürman kimdir, nereli? Öykü Gürman kaç yaşında, evli mi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR? | TRT 1'in yaz sezonunda yayına soktuğu Sen Türkülerini Söyle adlı yarışma programı, konseptiyle olduğu kadar jüri üyeleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Birbirinden değerli ses sanatçılarını bünyesine katan yarışmada, adayları puanlayan isimlerden bir tanesi de Öykü Gürman oldu. Peki Öykü Gürman kimdir, nereli? Öykü Gürman kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar...

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

4 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğan 41 yaşındaki Öykü Gürman, Türk pop ve flamenko şarkıcısı ve oyuncudur. Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapmaktadır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeş de yollarına yalnız devam etme kararı almışlardır.

ÖYKÜ GÜRMAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı. Çiftin bu evlilikten Türkü Sinem Bingöl isimli bir kızı olmuştur.