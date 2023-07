MASTERCHEF ALL STAR HANGİ TAKIM KAZANDI? 12 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'da 2021-2022 yılı dünyanın en çok aranan yemekleri yarışmacılar karşısına çıktı. Kırmızı ve mavi takımlar, haftanın ikinci takım oyununda karşılaştı. Arama motorlarında en çok aranan dünya yemeklerinden oluşan menüyü çıkaran yarışmacılar arasından iki isim günün sonunda potaya giriyor. Peki, MasterChef All Star'da haftanın ikinci takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık kimin oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2023- 02:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023- 02:00