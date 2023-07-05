Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı aksiyon filmi Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti detayları haberimizde...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar, 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve hükmeden taraf olmak!