Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Merve Dizdar boyu, kilosu, burcu ne?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, efsane oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla her Pazartesi akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Daha ilk fragmanıyla diziseverleri ekran başına kilitleyen Ömer'in sevilen oyuncularından Merve Dizdar'ın gerçek hayatta kim olduğu da en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. Peki Ömer - Nisa kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MErve Dizdar boyu, kilosu, burcu ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

İsrail yapımı Shtisel dizisinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu ve başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi için geri sayım devam ediyor. Her Pazartesi diziseverleri ekran başına kilitleyecek olan Ömer'in sevilen oyuncularından Merve Dizdar'ın başarılı performansını gören izleyiciler arama motorlarında Ömer, Nisa Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Merve Dizdar boyu, kilosu, burcu ne? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MERVE DİZDAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen 37 yaşındaki Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

MERVE DİZDAR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.

MERVE DİZDAR BURCU, BOYU, KİLOSU KAÇ?

1,62 metre boyundaki ve 55 kg ağırlığındaki Merve Dizdar'ın burcu yengeçtir.

ÖMER DİZİSİNİN NİSA'SI KİMDİR?

4 çocuk annesi olan Nisa, kocası ortadan kaybolduktan sonra evlatlarına hem anne hem de baba olmuştur. Tek başına hayat mücadelesi vermek zorunda kalan Nisa'yı canlandıran ise için ünlü oyuncu Merve Dizdar'dır.