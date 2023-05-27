SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 27 Mayıs 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu

Survivor yeni sezonda heyecan sürüyor. İzleyicilerin merakla beklediği 27 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 27 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 27 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 27 Mayıs Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

27 MAYIS CUMARTESİ SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

27 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümde ilk dokunulmazlık oyununu Nefise kazandı.