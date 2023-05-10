Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek bir hayat hikayesinden derlenen romanının senaryoya dökülmesiyle çekimlerine başlanan Çöp Adam, yayınlanan son bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle | Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle - 10 Mayıs Çarşamba Çöp Adam 20. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde....

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 20. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 20. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Peri, Tamer ve Seko'nun kavgasının ardından Damla'nın yaşadığı hayal kırıklığını görünce dayanamaz ve kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Ancak bu, Damla'yla arasını düzeltme şansını yok edecektir.

Peri, bir yandan da Berrin ve Seko'nun ilişkisini destekleyen tek kişidir. Tamer ve Seko'nun arasını düzeltmek için çabalar ancak Tamer bu konuda taviz vermez. Sonunda, Tamer, Berrin ve Seko'yla yüzleşir. Bu yüzleşme, Seko'nun hayatıyla ilgili büyük bir karar almasıyla sonuçlanır. Berrin ise bu kararı öğrendiğinde, engel olmak için harekete geçer.

Meryem ve Yavuz, Tamer'in Yavuz'a ne tepki vereceği endişesi içindeyken, Tamer, Yavuz'a sürpriz bir teklifle gelir. Peri ise kendini dengede tutmak için insanüstü bir çaba harcarken, o dengeyi bozacak tek adımı atar ve annesine gider. Bu sırada Tamer, Bülent ve Aysel'i geçici olarak yalıya taşımıştır. Ancak İpek'in Peri üzerindeki yıkıcı etkisi ve Bülent'in artık neredeyse şantaja varan talepleri, Tamer'i radikal bir adım atmaya zorlayacaktır.

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