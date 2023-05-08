SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak mavi ve kırmızı takım, yarışmada ödül oyunu ve haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabete girdi. Peki, Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak mavi ve kırmızı takım, yarışmada ödül oyunu ve haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabete girdi. Peki, Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 8 Mayıs Survivor eleme adayları...

SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıran kırana performanslar! Survivor'da 8 Mayıs Pazartesi günü yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyunu kazanan aynı zamanda ödülü de elde ediyordur. Dokunulmazlık yarışının ödülü ise duş, yemek ve birbirinden eğlenceli oyunlar oldu.

Yarışın ilk turunu kırmızılılar, ikinci turunu da mavililer aldı. En iyilerde ise dokunulmazlığın sahibi kırmızı takım oldu.

YAŞANAN KAZA HERKESİ KORKUTTU!

Dokunulmazlık oyununun açılışını yapan Asena ve Cansu'nun mücadelesi sırasında yürekleri ağıza getiren bir kaza yaşandı. Cansu, suya atladığı sırada 'çok acıyor' diyerek sudan çıkamadı. Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu anında müdahalede bulundu. Bileğinde acı olan Cansu, önlem amacı ile hastaneye götürüldü.

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

İlk eleme adayı kırmızı takımdan Ertuğ, ikinci ve üçüncü eleme adayı da mavi takımdan Buse ve Kürşat seçildİ.