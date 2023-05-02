AİLE 9. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 9. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 9. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 9. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 9. bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 9. BÖLÜM KONUSU

Serhat'ın ölümü Soykanlar için büyük bir savaşın başlangıcıdır. Serhat'ın avukatı Suat, tüm yaşananları öğrenir ve her şeyi İlyas'a anlatmakla tehdit eder. Aslan bu sorunu çözmek için Cihan'la iş birliğine devam ederken; iki kardeş Suat'ın peşine düşerler. Ancak bulduklarında tüm planlarını değiştirecek bir sürprizle karşılaşacaklardır. Diğer taraftan Serhat'ın öldüğünü öğrenen Hülya ise aileyi korumak için İbo'yla yeniden iş birliği yapmak zorundadır. Bu konudaki fikir ayrılıkları Aslan ve Hülya'yı karşı karşıya getirecektir. Tüm bunlara rağmen Aslan ailesinin güvenliği için Devin ve Yağmur'u da alıp çiftliğe dönerken; Hülya'nın aile üzerindeki hakimiyeti de sarsılmaya devam eder. Hülya ve Devin arasındaki mücadele artık çok daha büyüktür. Serhat'ın ölümünde kendi payının olup olmadığını sorgulayan Devin; İlyas Koruzade gerçeğiyle yüzleşir. İlyas'ın, Aslan ve Yağmur için büyük bir tehlike olduğunu idrak ettiğinde endişelenmeye başlar. Devin'in bir çıkış noktası bulmaya çalışması, ruhunda geri dönüşü olmayacak değişikliklere sebep olurken; ilk defa bir Soykan gibi düşünüp Aslan'ın planını etkileyecek bir fikir verir. Beş yıldır babasına dönüşmemek için mücadele veren Aslan; elini kirletmeden Avukat Suat tehdinden kurtulmanın bir yolunu arar. Diğer taraftan Soykanlar ise Kaya'nın sünnet düğünü için bir araya toplanır. Ancak düğüne gelen beklenmedik bir misafir ile birlikte Devin bu zamana kadar girmediği Soykan çemberine artık girerken; Soykanlar, İlyas Koruzade tehlikesiyle burun buruna gelecektir.

AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

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