📺Camdaki Kız 76. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 76. bölümüyle ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 76. yeni bölümü ekrana gelen. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 76. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 76. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 27 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen olan 76. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM KONUSU

Sedat'ın Nalan'a ev ziyareti Hayri ile Nalan'ın tartışmasına neden olur. Hayri, Nalan'a kendisinden başka kimseyle görüşmemesi yönünde baskısını sürdürür. Gülcihan; hastaneden eve çıkar. Selen de annesinin durumunu öğrenir ve bir tehlike geçirir. Nalan, Hafize'nin yönlendirmesiyle gittiği resim kursunda Metin'le karşılaşır. Billur; Gülcihan'a geçmiş olsun ziyaretine gider ve Muzo'ya bir itirafta bulunur. Sedat ise Muzo ve Billur'un konuştuklarını duyar. Türkan, artık eve uğramayan Hayri'nin çocuklarla ilgilenmesini sağlamak için yine Nalan'dan yardım ister. Hayri, Nalan'ın evinin önünde Metin'i görünce, onun üstüne gider ve Metin, Nalan'ın babası olduğunu itiraf etmek zorunda kalır.

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