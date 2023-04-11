SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 11 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 11 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Birleşme partisinin gerçekleştiği Survivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verecek. İşte 11 Nisan 2023 Salı günü Survivor'da yaşananlar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 15:39