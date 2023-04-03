Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 11. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 11. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 3 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek 11. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 11. BÖLÜM KONUSU

Süreyya'nın Ömer'in Gamze'den uzak durmasını istemesi, nişanlılar arasında büyük gerilim yaratır. Süreyya Ömer'i kaybetme korkusu yaşarken, annesinin verdiği iftar daveti ümitlenmesine yol açar.

Fakat bu davette beklemediği bir misafir daha vardır. Süreyya, Gamze ve Ömer bir araya geldiğinde bu sefer yüzleşme kaçınılmaz olur.

Nisa Tahir'in tehditlerine rağmen gizlice restoranda çalışmaya başlar. Yaman ile babasını bulmak için işbirliği yapan Emine ise git gide amacına daha da yaklaşmaktadır.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

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Bu sırada Gamze ve Erdal'ın Nisa'yı Tahir'den korumak için yaptığı plan ters teper ve Ömer'le Gamze arasında tartışmanın yeniden alevlenmesineneden olur.

Erdal ile evlilik yolunda ilerleyen Gamze, Tuna'nın bu evliliğe sıcak bakmaması sayesinde Ömer'e dair umutlarını içten içe diri tutuyordur.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

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Tuna'nın annesinin ilişkisi yüzünden üzüldüğünü gören Ömer zor bir karar verir. Ömer'le ilgili ümitlenen Gamze'yi bu sefer büyük bir hüsran beklemektedir.