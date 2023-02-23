Yaşadığı küçük kasabası yetkililer tarafından tecrit altına alınan bir annenin çocuğunu kurtarmak için çaresizce zamana karşı yarışını anlatan Zor Bir Saat filmi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Phillip Noyce'nin yönetmenliğini üstlendiği film hakkında arama motorlarında araştırılan Zor Bir Saat filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Bir Saat (The Desperate Hour) filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ZOR BİR SAAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Zor Bir Saat (The Desperate Hour) filmi, sinema salonlarında gösterilmesinin ardından televizyon ekranlarında da yerini aldı. Bşarollerini Naomi Watts, Colton Gobbo ve Andrew Chown'un paylaştığı film, sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Peki Zor Bir Saat konusu ne? Zor Bir Saat filminin oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

ZOR BİR SAAT KONUSU NE?

Kocasının yasını tutan Amy, küçük bir kasabada oğlu ile birlikte yaşamaktadır. Ormanda koşuya çıktığı sırada tüm kasabada karantina ilan edilir. Silahlı bir saldırgan, oğlunun okulunda öğrencileri rehin alır. Amy, oğlunu kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır.

ZOR BİR SAAT OYUNCULARI KİM?

Naomi Watts- Amy Carr

Colton Gobbo-Noah Carr

Sierra Maltby-Emily

Michelle Johnston -Heather

Woodrow Schriber - Detective Paulson

David Reale - CJ

Jason Clarke - Greg Minor

ZOR BİR SAAT NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Zor Bir Saat filmi, 2020'de Ontario'nun North Bay bölgesinde çekildi.