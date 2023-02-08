O Kız dizisi bu akşam var mı? Kanal D O Kız dizisi yeni bölüm ne zaman?
Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız 21. bölümü ile merakla bekleniyordu. Arama motorlarında "O Kız 21. bölüm full canlı izle", "O Kız 21. bölüm tek parça izle" ve "atv O Kız yeni bölüm izle" sorguları yapıyor. Peki, O Kız 21. bölüm yayınlanacak mı?
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023- 12:11
Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan O Kız dizisi, 21. bölümüyle ekranlara gelecek mi? Başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer aldığı dizinin 8 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak 21. bölümünde neler yaşanacak merak ediliyordu. İşte O Kız 21. bölüm bilgileri...
O KIZ 21. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
O Kız dizisinin Kanal D'nin yayın akışında 8 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de yayınlanacağı belirtiliyor.