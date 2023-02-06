Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 5. bölümü merak konusu oldu. Peki, 5. bölüm yayınlanacak mı?

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu edinen Ömer dizisi, 5. bölümü ile merak ediliyor. Peki, 5. bölüm yayınlanacak mı?

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