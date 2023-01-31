Ben Bu Cihana Sığmazam 19. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | BBCS 19. bölüm izle - (Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 19. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 19. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 31 Ocak Salı günü yayınlanan 19. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 19. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 31 Ocak Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkıyor. Heyecanla beklenen 19. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 19. BÖLÜM KONUSU

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 17. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın