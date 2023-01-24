ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle - Üç Kız Kardeş (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE) Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 36. bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, arama motorlarında, Üç Kız Kardeş 36. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle, Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça full iizle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 24 Ocak Salı günü yayınlanacak 36. bölüm bilgileri...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 24 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 36. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM KONUSU

Rüçhan oynadığı oyunla Türkan'a karşı büyük bir zafer kazandığını düşünürken, diğer yanda kendisini bekleyen tehlikeli bir sürprizle sarsılır. Üstelik Türkan da Rüçhan'ın oyunlarına karşı dik durarak ona yenilmeyeceğinin sinyallerini vermektedir.

Fatih'in kızının Almanya'dan gelişi, evde bir yandan hüzün diğer yandan sevinç yaratır. Genç kız, amansız hastalığına rağmen eve neşe katmış, sayesinde tüm Kalender Ailesi bir araya gelmiştir. Ancak Dönüş'ün donör olmaktaki ısrarı, Nesrin ve Sadık'ı sürekli iki arada bırakmaktadır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Bir yanda kendi kızları, diğer yanda masum bir genç kız vardır. Onların en büyük savaşı, şimdi vicdanlarıyladır. Türkan, Somer'le arasını bozmadan Sevilay'la ortaklığını bitirmeye çalışır ancak Somer, Mustafa'nın annesinin kim olduğunu öğrenmekte kararlıdır.

Fatih'in kızının Almanya'dan Dönüş için getirdiği hediye, hiç beklenmedik biri için patlamaya hazır bir bomba haline gelecektir. Türkan'ı alt etmek için yemin eden Rüçhan'ın son planı, Türkan ve Somer'i tekrardan karşı karşıya getirecek ve ipler bu sefer tahmin edilenden de fazla gerilecektir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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