Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 3. bölümünü izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 3. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Camii hocasının oğlu müezzin Ömer'in kendisinden yaşça büyük ve çocuklu bir kadına aşık olmasıyla hayatı altüst olur. Bu imkansız aşka kimler karşı çıkacak, kimler Gamze ile Ömer'e sahip çıkacaktır? İlk bölümüyle milyonlarca seyircinin gönlünü kazanan Ömer'in 3. bölümü 23 Ocak Pazartesi günü ekrana geliyor. İşte Ömer dizisi 3. bölüm bilgileri...

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ÖMER 3. BÖLÜM KONUSU

Ömer ile Gamze'nin kalpleri birlikte atmaya başladığı anda, Reşat'ın bakışlarıyla karşılaşan Gamze, bu aşkın imkansızlığını yeniden acı bir şekilde fark eder ve Ömer'den uzak durmaya karar verir.

Reşat ise Ömer üzerindeki baskılarını iyice artırır ve onun doğru yolu bulması için yeni bir yol aramaya başlar. Bu sefer işini şansa bırakmamaya kararlıdır.

ÖMER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Kocasının ihanetinin her geçen gün yeni bir boyutunu öğrenen Nisa, çaresizlikle kıvranırken, sıkıntılarını Gamze'ye açar.

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Farklı hayatlar içinde görünseler de, aslında iki kadın da benzer acılarla boğuşmaktadır. Gamze'nin Nisa'ya uzattığı yardım eli, kendi hayatında da bir krize yol açar.

ÖMER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Ömer'in sabırlı ve kararlı duruşu, sonunda Gamze'nin de pes etmesine neden olur.

İkisi yeniden birbirlerinin gözünün içine bakmaya cesaret ettiğinde Ömer'in aklında tüm engelleri aşacak tek bir çözüm vardır.

ÖMER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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