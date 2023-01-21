2009 yapımı aksiyon filmi 'Tetikçi 2' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Tetikçi 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Tetikçi 2 filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Tetikçi 2 filmine dair detaylar...

Tetikçi 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Tetikçi 2 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2009 yapımı aksiyon ve gerilim filmi Tetikçi 2 detayları haberimizde...

TETİKÇİ 2: YÜKSEK GERİLİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Chev Chelios, Çinli bir gangsterin bir kalp nakli operasyonuyla kalbini ele geçirmesi ve onun yerine elektrik ve pil düzenekli bir kalp takılması sonucu, kendini hem kalpsiz hemde kalbini geri almaya çalışacağı bir çıkmazda bulur.