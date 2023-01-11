📺O Kız yeni bölüm izle | O Kız 17. bölüm İZLE! O Kız dizisi yeni bölüm İZLE - Kanal D O Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 17. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 17. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden O Kız 17. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 17. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

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O KIZ 17. BÖLÜM KONUSU

Kadir ve Melek karşı karşıyadır. Kadir, yüzünde bir gülümsemeyle gözünü kırpmadan Melek'e bakarken, Melek yaşadığı şokun ardından başını çevirip hızlıca oradan uzaklaşmaya çalışmaktadır.

Sinirleri bozulan, ajansta dört dönen Melek, Kadir'le karşılaşmanın etkisini bir an bile kaybetmemiş bir halde Sitare'yi arar. Sitare duydukları karşısında şok olur ve panikle ajansın yolunu tutar.

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Zeynep ve Doruk toplantı odasındadır. İkisi de birbirlerine karşı son derece mesafelidir. Zeynep gergin bir şekilde Doruk'a döner, tam bir şey söyleyecekken Doruk'un sözleriyle neye uğradığını şaşırıp kalır.

Doruk, Ozan'ın sevgilisi olduğunu Zeynep'e söylediğinde, Zeynep'in Ozan'a karşı tavrı Ozan'ın egosunu daha da fazla zedeleyecektir.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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