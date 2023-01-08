Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, efsane oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla her Pazar akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Daha ilk fragmanıyla diziseverleri ekran başına kilitleyen Ömer'in sevilen oyuncularından Selahattin Paşalı'nın kim olduğu da en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. Peki Ömer - Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selahattin Paşalı boyu, kilosu, burcu ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

İsrail yapımı Shtisel dizisinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu ve başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi için geri sayım devam ediyor. Her Pazartesi diziseverleri ekran başına kilitleyecek olan Ömer'in sevilen oyuncularından Selahattin Paşalı'nın başarılı performansını gören izleyiciler arama motorlarında Ömer - Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selahattin Paşalı boyu, kilosu, burcu ne? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ÖMER - SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

2 Şubat 1990 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğan 33 yaşındaki Selahattin Paşalı, 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü'nün altyapısında basketbol oynadı. Lisans eğitimini Macaristan Budapeşte'de sanat yönetimi bölümünde tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Craft Tiyatro'da oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2017 yılında 'Kalp Atışı' dizisinde 'Alp Sungur' karakterini oynayarak yaşadı. Ardından 2018 yılında 'Bir Umut Yeter' dizisinde, 2019 yılında 'Leke' dizisinde, 2020 yılında 'Babil' dizisinde, 2021 yılında 'Aşk 101' dizisinde oynadı. 2022 yılında 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı internet dizisinde başrolde oynadı.

Uzun yıllar birlikte olduğu Lara Tümer ile 2022'de dünyaevine giren Selahattin Paşalı'nın Pera adında bir kızı var.

SELAHATTİN PAŞALI BOYU, KİLOSU, BURCU NE?

1,85 metre boyundaki ve 76 kg ağırlığındaki Selahattin Paşalı'nın burcu kovadır.

ÖMER DİZİSİNİN MÜEZZİN ÖMER'İ KİMDİR?

Ömer, İstanbul'un eski yerleşim yerlerinden olan bir semtte babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile birlikte yaşar. Reşat yaşadıkları mahallenin cami hocasıdır. Ömer de aynı camide kadrosuz müezzin olarak görev yapmaktadır. Bir süredir de mahallenin ilköğretim okulunda geçici olarak din derslerine girmektedir.