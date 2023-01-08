Ömer - Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökçe Bahadır boyu, kilosu, burcu ne?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, efsane oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla her Pazartesi akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Daha ilk fragmanıyla diziseverleri ekran başına kilitleyen Ömer'in Gamze karakterini canlandıran ve sevilen oyuncularından Gökçe Bahadır'ın kim olduğu da en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. Peki Ömer - Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökçe Bahadır boyu, kilosu, burcu ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

Dünyaca ünlü Shtisel dizisinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu ve başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi için geri sayım devam ediyor. Her Pazartesi diziseverleri ekran başına kilitleyecek olan Ömer'in sevilen oyuncularından Gökçe Bahadır'ın başarılı performansını gören izleyiciler arama motorlarında Ömer - Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökçe Bahadır boyu, kilosu, burcu ne? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

9 Kasım 1981 yılında İstanbul'da doğan 42 yaşındaki Gökçe Bahadır, liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de yayımlanan Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu.

Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayımlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini, Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Avukat Azra karakterini canlandırdı.

GÖKÇE BAHADIR EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU KAÇ?

Kemal Sunal'ın oğlu oyuncu ve sunucu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Ardından, 25 Şubat 2022 tarihinde müzisyen Emir Ersoy ile evlendi.

1,70 metre boyundaki ve 57 kg ağırlığındaki Gökçe Bahadır'ın burcu akreptir.

ÖMER DİZİSİNİN GAMZE'Sİ KİMDİR?

Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze, boşanmış ve çocuklu bir kadındır. Bekar bir anne olarak hayata sıfırdan başlamaya çabalarken, mahalle camiinin hocasının oğlu Ömer'in aşkında beklenmedik bir huzur bulur. Fakat çevrelerindeki engeller, Ömer ve Gamze'nin aşkını imkansız hale getirecektir.