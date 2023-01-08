ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR? Star TV Ömer oyuncuları kim, nerede çekiliyor? Ömer gerçek hayat hikayesi mi?

Star TV'nin yeni yapım dizilerinden olan, başrollerini Barış Falay ile Gökçe Bahadır'ın paylaştığı ve daha ilk fragmanıyla milyonları ekrana kilitleyen Ömer'in yayın tarihi belli oldu. 9 Ocak Pazartesi günü ilk bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak olan diziyle ilgili arama motorlarında Ömer dizisi konusu nedir? Star TV Ömer oyuncuları kim, nerede çekiliyor? Ömer gerçek hayat hikayesi mi? sorularının cevabı araştırılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Yeni yılın gelişiyle birlikte yeni diziler ekranlardaki yerini alırken 2023 en çok merak edeilen dizisi Ömer, Star TV'de izleyicilerin karşısına çıkıyor. 9 OCak PAzartesi günü ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı paylaşıyor. İşte Ömer dizisine ilişkin merak edilenler...

ÖMER KONUSU NEDİR?

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Ömer'in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer'i Selahattin Paşalı, Ömer'in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor.

ÖMER OYUNCULARI KİM?

Yeni yılın ikinci haftasında STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ömer dizisinin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Barış Falay

Merve Dizdar

Zerrin Sümer

Gülçin Kültür Şahin

Onur Bilge

Gamze Karaduman

Serpil Gül

Muharrem Türkseven

Melike Güner

ÖMER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ömer dizisinin çekimleri İstanbul Üsküdar'da bulunan İstanbul Büyük Selimiye Camii'nde ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılıyor.

ÖMER DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.

Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür.

Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...