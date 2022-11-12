ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU | Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kim? - Çöp Adam ne zaman başlayacak?

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Star TV ekranlarının yeni dizisi Çöp Adam, ilk fragmanıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında arama motorlarında Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kim? - Çöp Adam ne zaman başlayacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının yeni dizisi Çöp Adam, bilerce dizisever tarafından merakla bekleniyor. Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ı buluşturan dizinin yapımcılığını ise OMG Medya üstleniyor. Peki Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kim? - Çöp Adam ne zaman başlayacak? İşte Çöp Adam dizisi hakkında tüm detaylar...

ÇÖP ADAM KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİM?



Engin Altan Düzyatan



Elçin Sangu



Sedef Avcı



Füsun Demirel



Salih Kalyon



Elçin Afacan



Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi Çöp Adam, 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.