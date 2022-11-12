Star TV ekranlarının yeni dizisi Çöp Adam, bilerce dizisever tarafından merakla bekleniyor. Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ı buluşturan dizinin yapımcılığını ise OMG Medya üstleniyor. Peki Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kim? - Çöp Adam ne zaman başlayacak? İşte Çöp Adam dizisi hakkında tüm detaylar...
ÇÖP ADAM KONUSU NE?
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİM?
Engin Altan Düzyatan
Elçin Sangu
Sedef Avcı
Füsun Demirel
Salih Kalyon
Elçin Afacan
Ali Yoğurtçuoğlu
- Hülya Şen
- Cankat Aydos
- Büşra Çam
- Şeyda Terzioğlu
- Eylül Uğan
- Sinan Albayrak
- Güliza Nisa Uray
ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Star Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi Çöp Adam, 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.