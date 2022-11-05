TRT ekranların yeni dizisi Yürek Çıkmazı, gerçek hayattan alıntılanan acıklı hikayesi ve efsane oyuncu kadrosuyla her salı akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Daha ilk fragmanıyla diziseverleri ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun kim olduğu da en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. Peki Yürek Çıkmazı Zeynep - İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İrem Helvacıoğlu boyu, kilosu, burcu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Atike Hınçlıer'in aynı isimli kitabından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi için geri sayım devam ediyor. Her salı diziseverleri ekran başına kilitleyecek olan Yürek Çıkmazı'nın başrolü İrem Helvacıoğlu'nun başarılı performansını gören izleyiciler arama motorlarında Yürek Çıkmazı Zeynep - İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İrem Helvacıoğlu boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte detaylar...

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan 32 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Dedesi Selanik Arnavutlarındandır. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı. 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırdı. Yine 2021 yılında Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterini canlandırmasının ardından son projesi Yürek Çıkmazı ile TRT 1'de ekranlara geliyor.

İREM HELVACIOĞLU BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1.70 metre boyundaki ve 55 kg ağırlığındaki İrem Helvacıoğlu'nun burcu kovadır.

İREM HELVACIOĞLU ALDIĞI ÖDÜLLER

✔45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti (Nefes & Tahir)

✔2019 9. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri Yılın En İyi Dizi Kadın Oyuncusu

✔2020 Watsons Ödülleri En Güzel Saç

��2021 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

✔2022 6. Okan Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

✔Klass Magazin Ödülleri Yılın Kadın Oyuncusu