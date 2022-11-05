TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 75. bölümüyle ekranlara geldi. Gönül Dağı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gönül Dağı 75. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı'nın 75. bölümünde neler yaşandı? Gönül Dağı'nın 75. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Gönül Dağı dizisinin 75. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde neler yaşandığını merak eden Gönül Dağı izleyicileri, arama motorlarında Gönül Dağı 75. bölüm izle | Gönül Dağı yeni sezon, son bölüm izle | Gönül Dağı TRT 1 izle!" sorgularını yapıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Kenan'ın isteme günü gelmiştir. Kenan ve ailesi isteme için hazırlıklarını yaparken Elif tarafında işler karışıktır.

Serdar'dan gelen mektup, Elif'i bir karar vermeye zorlar. Kasabaya dönen Serdar'la gidecek midir yoksa Kenan'ın yanında kalacak mıdır?

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Asuman istifa ettiğini Münir'den gizlemek isterken, Ramazan buna karşı gelir ve tüm gerçeği Münir'e söyler. İstifayı öğrenince öfkelenen Münir ne yapacaktır?

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👉GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM İZLE

Erkan, Ramazan'ın da yardımıyla Şirin'e bir aşk mektubu yazar. Ancak bu mektuptan Şirin'in ailesi haberdar olunca iki aile karşı karşıya gelir. Bu durumda Sefer ve Zahide ne yapacaktır?

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