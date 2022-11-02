TRT ekranların yeni dizisi Yürek Çıkmazı, gerçek hayattan alıntılanan acıklı hikayesi ve efsane oyuncu kadrosuyla her salı akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Daha ilk fragmanıyla diziseverleri ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın başrol oyuncusu Alp Navruz'un kim olduğu da en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. Peki Yürek Çıkmazı Halil - Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Alp Navruz boyu, kilosu, burcu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Atike Hınçlıer'in aynı isimli kitabından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi için geri sayım devam ediyor. Her salı diziseverleri ekran başına kilitleyecek olan Yürek Çıkmazı'nın başrolü Alp Navruz'un başarılı performansını gören izleyiciler arama motorlarında Yürek Çıkmazı Halil - Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Alp Navruz boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI HALİL - ALP NAVRUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Tam adı Seyit Alp Navruz olan 30 yaşındaki oyuncu, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı.

3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

ALP NAVRUZ BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Alp Navruz, 1.85 metre boyunda, 80 kilo ve Kova burcudur.

ALP NAVRUZ OYNADIĞI DİZİLER