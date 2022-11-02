Kuruluş Osman yeni bölüm yok mu, neden yok 2 Kasım 2022? Kuruluş Osman final mi yaptı, bitti mi? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

atv'nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 2 Kasım Çarşamba günü özel bölümü ile ekranlara geliyor. Başrollerini Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaştığı Kuruluş Osman'ın 103. yeni bölümü hakkında arama motorlarında Kuruluş Osman yeni bölüm yok mu, neden yok 2 Kasım 2022? Kuruluş Osman final mi yaptı, bitti mi? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

atv'nin sevilen dizilerinden bir tanesi olan tarihle iç içe Kuruluş Osman, ilk yayın gününden bu yana ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. 2 Kasım Çarşamba günü dizinin 103. yeni bölümünü izlemek için televizyonlarını açan seyircilerin Özel Bölüm ile karşılaşmaları üzerine arama motorlarında Kuruluş Osman yeni bölüm yok mu, neden yok 2 Kasım 2022? Kuruluş Osman final mi yaptı, bitti mi? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK 2 KASIM 2022?

Kuruluş Osman dizisi, Çarşamba günleri atv ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Ancak 2 Kasım 2022'de Başkan Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel' programı olduğu için bu tarihte Kuruluş Osman, özel bölümü ile ekranlara gelecek. Önümüzdeki haftadan itibaren olağan yayın akışına devam edecek olan dizinin yalnızca bu hafta özel bölümü yayınlanacak. Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı ise saat 21.30'da atv ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın 103. yeni bölümü ise Kasım ayının ikinci Çarşamba'sı olan 9 Kasım'da ekranlara gelecek. 9 Kasım 2022 itibarıyla Kuruluş Osman, her çarşamba saat 20.00'de atv ekranlarından izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN KONUSU

Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

🎬Yapım: Bozdağ Fi̇lm

🎬Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

🎬Yapımcı: Mehmet Bozdağ

🎬Yönetmen: Ahmet Yılmaz

🎬Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, A. Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)