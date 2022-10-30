Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 41. ve yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 41. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 41. bölümünde neler yaşandı? Yargı'nın 41. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 41. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Yargı, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu son bölümünün ardından 41. bölümü merakla bekleyen diziseverler arama motorlarında araştırmaya yapıyor. İşte Yargı 41. son ve yeni bölüm...

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YARGI 41. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz herkesin aradığı psikopatın kimliğini ortaya çıkarmıştır. Şimdi sırada gerekli delilleri bulma ve adaleti sağlama vaktidir. Ceylin ise bir yandan yaşadığı travmanın izlerini üzerinden atmaya çalışırken, diğer yandan da kafasını kurcalayan bir sorunun cevabının peşindedir, taksiciyi içeride kim öldürmüştür?

Ilgaz'ı finalde hiç ummadığı bir seçim beklemektedir; bu seçim, ölüm ve yaşam arasında ince bir çizgide yakalar Ilgaz'ı!

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Eski görkemli günlerine kavuşmaya bir adım daha yaklaşan ve daha da güçlenen Yekta davaya müdahil olarak ekibin canını yeterince sıkmıştır. Ancak Yekta usul usul hedefine ulaşmanın hayalini kurarken, aslında hayatın hepsine hazırladığı başka planlar vardır; Yekta'nın planı keskin bir virajla yön değiştirecektir.

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