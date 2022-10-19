SURVIVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU? | 2023 Survivor'da kimler yarışacak? 2023 Survivor All Star - Fenomenler yarışmacıları

Televizyon ekranlarının en sevilen yarışma programı Survivor, 2023 yılı yayını için çalışmalara devam ediyor. 2023 Survivor All Star kadrosunun internet fenomenlerinden oluşacağı iddialarının yayımlasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? 2023 Survivor'da kimler yarışacak? 2023 Survivor All Star - Fenomenler yarışmacıları konularını araştırıyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitlemek için çalışmalara devam ediyor. Dominik'te çekilen ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'ın yeni sezonu hakkında seyirciler de arama motorlarında Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? 2023 Survivor'da kimler yarışacak? 2023 Survivor All Star - Fenomenler yarışmacıları konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tv8'in sevilen programı, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve Murat Ceylan'ın da sunuculuğunu üstlendiği Survivor'da 2023 çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda yepyeni maceralar ve kadro ile ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor, güçlü kadrosuyla yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

Öte yandan, Survivor 2023'ün All Star'ın Fenomenler formatında yapılacağı iddiaları izleyicileri heyecanlandırırken herkesin aklında Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağı sorusu var. Survivor 2023'ün başlama tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2023 SURVIVOR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2023 kadrosu resmi olarak açıklanmasa da, sosyal medyada konuya ilişkin çok sayıda iddia var. Bu iddialardan en güçlüsü ise yarışacak isimler arasında birçoğumuzun tanıdığı yüzlerin olacağı yönünde.

SENEYE SURVİVOR ALL STAR'DA KİMLER YARIŞACAK?

Sosyal medyada yer alan haberlere göre, Survivor 2023 All Star-Fenomenler kadrosunda Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın yer alacağı iddia edildi.