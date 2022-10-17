TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 32. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 32. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 32. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 32. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 17 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla beklenirken dizinin yeni bölümünü izlemek isteyen dizisevereler için tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇIKLU GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Üzerine atılan iftiradan kurtulan Alparslan, Grigor'un daveti üzerine Ani'ye gitmiş, Alpagut'un idam sehpasındaki vaziyeti karşısında şaşkınlığa düşmüştü. Yanında Akınay da bulunan Alparslan, Alpagut'un idamı karşısında ne yapacak? Akınay'ın Alpagut'un idamına tepkisi ne olacak? Grigor'un bu daveti sadece Alpagut için miydi yoksa başka bir plan peşinde mi? Arslan Yusuf'un dört gözle beklediği Seferiye ile Alparslan'ın düğününde neler olacak? Yınal'ın asla razı olmadığı bu evliliğin gerçekleşmesi nelere sebep olacak? Buhara ahalisi bu evliliğe karşı çıkacak mı? Gevher'in Zeren'e attığı tokat Seferiye ve Zeren'i Gevher'e karşı iyice bilemiş, Selçuklu'ya olan öfkelerini arttırmıştı.

Gevher'in odasına gece yarısı girerek onun canına kast eden kimdi? Evlilik akdini bozmak isteyen Seferiye mi, Selçuklulardan babasının intikamını almak isteyen Zeren mi? Gevher, Öke'nin şahit olduğu bu saldırıdan bu saldırıdan kurtulabilecek mi? Tacirlerin güvenini büyük ölçüde kaybeden Grigor ve Alexander'ın Selçuklu'ya karşı yeni hamlesi ne olacak? Ordusunu daha da güçlü kılmak için Alparslan'dan meşhur Türk atlarını kendisine satmasını isteyen Grigor'a Alparslan'ın cevabı ne olacak? Yınal ve Öke, Erbasgan ile Gevher'in evliliğine kati bir kararla karşıdırlar. Gevher ve Erbasgan bu durumda ne yapacaklar, Yınal ve Öke ile karşı karşıya gelmeyi göze alarak evlenecekler mi?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.