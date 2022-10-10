MasterChef kim kaptan oldu? MasterChef yeni bölümde ne oldu? 10 Ekim MasterChef kaptanlığı kim kazandı?

MasterChef kim kaptan oldu? MasterChef yeni bölümde ne oldu? 10 Ekim MasterChef kaptanlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef, yarışmacılardan Mersin'in meşhur tantunisini yapmalarını istedi. Yarışmacıların çıkardıkları tabakların şefler tarafından değerlendirilmesinin ardından takım kaptanları belli oldu. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 10 Ekim MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2022- 00:15